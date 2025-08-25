気象台は、午後4時44分に、大雨警報（浸水害）を長野市、千曲市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長野県・長野市、千曲市に発表 25日16:44時点北部では、25日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水25日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量50mm■千曲市□大雨警報【発表】・浸水25日夜のはじめ頃にかけて警戒1