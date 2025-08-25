里子に出して良かったと思われたい！！いかなるときでも閉じないのに急にスヤァ。愛猫の堅牢なまぶたの話／筆坊日記（1）「さっぱり懐かない猫の漫画」をSNSで投稿し、人気を博しているのは漫画家・イラストレーターの夏宇さんです。夏宇さんが描くのは、プライドが高く人を驚かすのが趣味という黒猫・筆坊。筆坊は飼い主に媚びることもしない誇り高き矜持を携えた猫で、毎日強い目力で飼い主を威嚇し、噛みつくことで自らの誇りを