南京市秦淮区の居住エリアにつくられた太陽光発電・蓄電・充電一体型のスマート充電ステーション。（資料写真、ドローンから、南京＝新華社記者／季春鵬）【新華社北京8月25日】中国国家能源（エネルギー）局は22日、中国の電気自動車（EV）充電設備（充電器含む、以下同じ）数が7月末時点で前年同期比53.0％増の1669万6千基になったと明らかにした。内訳は公共のEV充電設備が38.0％増の420万2千基、家庭用が58.8％増の1249万4