阪神・富田蓮投手（23）が25日、出場選手登録を抹消された。24日ヤクルト戦で約2カ月ぶりに1軍昇格を果たすも、同戦での登板機会がなく、わずか1日でファームへ戻ることになった。富田は今季6度目の登録抹消となる。