ロッテの石川柊太が26日のオリックス戦に先発する。石川は球団を通じて「状態は上がっている部分はあるのでしっかりそれをぶつけるというところで、チームを勝ちに導くピッチングができるように粘り強く長いイニング、1イニング、1球でも長く投げれるように頑張りたいです」とコメント。石川は今季オリックス戦、3試合・14回1/3を投げて、1勝0敗、防御率0.63と抜群の相性の良さを誇る。