【東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”】 開催期間：2026年4月15日～2027年3月31日 オリエンタルランドは、東京ディズニーシーにて2026年4月15日から2027年3月31日まで開催するアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」についての新情報を公開した。