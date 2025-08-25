ここ数週間ほど、人気シンガーソングライター・あいみょんのタトゥーが話題を集めている。「騒動の発端は、あいみょんさんが登場したファッション誌『GINZA』9月号表紙のビジュアルが公開されたことでした。Tシャツから伸びる左腕の内側に、ちらっとタトゥーが見えていたんです。あいみょんさんはタトゥーをしていることを公言していませんが、去年あたりから腕に文字やイラストなどのデザインが確認されていて、ファンの間で