24日の広島戦で末包（右）に2ランを浴びた中日・金丸＝マツダ中日のドラフト1位新人、金丸夢斗投手が25日、再調整のために出場選手登録を外れた。これまで7日に挙げたプロ初白星の1勝にとどまり、24日の広島戦では5敗目を喫していた。「心身ともにリセットして、なるべく早く1軍に戻りたい」と話した。井上一樹監督は、当面2軍で調整させる方針を示し「素晴らしい素質を持っているが、壁にぶち当たっている。過保護に育てるつ