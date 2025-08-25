大勢の来場者でにぎわう大阪・関西万博の会場＝12日、大阪市此花区の夢洲日本国際博覧会協会は25日、大阪・関西万博の入場券の販売状況を公表した。17日に販売を終えた「通期パス」は計40万4393枚、夏季（7月19日から8月31日）限定で入場できる「夏パス」は27万7566枚だった。全券種の販売枚数は22日までの累計で約1922万枚。運営費の黒字化の目安としてきた約1800万枚を既に超えている。協会の高科淳副事務総長は25日の記者会