【モデルプレス＝2025/08/25】女優の浜辺美波が25日、都内にて開催された「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」受賞者発表セレモニーに出席。挑戦と進化をし続ける次世代リーダーを選出する「Audi 特別賞」エンターテインメント部門を受賞した。【写真】浜辺美波、派手柄ワンピで華やかに登場◆浜辺美波「自分の予想を超えたような表現ができたら」グローバルビジネス誌『Forbes JAPAN』が発表する「世界を変える30歳未満」30人を選出