東京・足立区の空き家が危険な状態であるとして25日、区が建物を撤去する行政代執行の手続きを開始しました。行政代執行が実施されるのは、4年前から空き家となっている築46年の2階建てのアパートです。老朽化でベランダが倒壊するなど近隣に危険が及ぶとして、区が建物を解体、撤去することになりました。撤去にかかる約410万円の費用は所有者に請求するということです。足立区都市建設部・渡辺隆史開発指導課長：（特定空き家も