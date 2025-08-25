【モデルプレス＝2025/08/25】2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を、2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）まで開催。プログラムの一部が公開された。【写真】TDR「ディズニー・ハロウィーン」詳細公開◆25周年アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”とは2001年9月4日、世界で唯一の海をテーマにしたディ