週明け２５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比５７．８０ポイント（１．５１％）高の３８８３．５６ポイントと４日続伸した。約１０年ぶりの高値水準を連日で切り上げている。前週末までの好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感が根強いほか、資金流入の思惑も高まっている。足もとの本土市場は商いが活況。市場関係者からは、銀行などから証券市場に資金がシフトしているとの声も聞かれた