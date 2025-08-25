県教育委員会は25日、2026年度に開校する新潟北高校と豊栄高校との統合校の校名案について、「新潟県立碧（あおい）高校」に決定したと発表しました。少子化の影響で、県教育委員会は、2026年度に豊栄と新潟北高校の募集を停止し統合するなど県立高校の再編整備計画を2023年7月に発表していて、校名については県のホームページなどで、公募していました。45種類、55件の名称応募があり、正式には県議会の9月定例会の議