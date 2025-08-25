◇MLB ドジャース8ー2パドレス (日本時間25日、ペトコ・パーク)山本由伸投手がバッテリーの活躍に大喜びです。今季メジャー昇格を果たした若手捕手ダルトン・ラッシング選手がスタメン出場。山本投手は以前ラッシング選手の配球について、「いいピッチングを引き出してくれる。裏をかいたりできたので面白かったです」と称賛。ラッシング選手も「彼に指示を出すのは楽しいですね。必要な球種をしっかりと決めて投げるという素晴ら