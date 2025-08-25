京都大の吉田寮の築100年を超える「現棟」＝京都市左京区（同寮自治会提供）京都大の吉田寮（京都市左京区）の築100年を超える「現棟」が不法占有されているとして、京大が寮生らに明け渡しを求めた訴訟の控訴審は25日、大阪高裁で和解した。寮生側が来年3月末を期限に退去し、建物を明け渡す。京大が明らかにした。京大は耐震や建て替えの工事を検討するとしており、寮生の一部には工事中の代替宿舎を提供し、工事後の新たな