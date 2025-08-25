『僕達はまだその星の校則を知らない』第７話場面カット（C）カンテレ 俳優・磯村勇斗が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』(毎週月曜・夜10時)第７話が、8月25日に放送される。今回メインで描かれる生徒は、学校の合併後、男子のいる教室に耐えられずに保険室登校をしている生徒・島田聖菜。家庭内の関係性も冷めており、自分の気持ちを人に伝えることが苦手な人物