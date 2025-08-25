タレントの小島瑠璃子さんが、自身のインスタグラムを更新。子どもと一緒に、出かけたことを綴りました。 【写真を見る】【 小島瑠璃子 】 「新しい室内遊び場が出来たとの情報をキャッチさっそく子どもと一緒に行ってきました」「スペース内に入るなり歓声をあげて大喜び♥」小島瑠璃子さんは「幕張新都心のイオンに新しい室内遊び場が出来たとの情報をキャッチさっそく子どもと一緒に行ってきました」と、投稿。続