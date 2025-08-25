三重県紀宝町で8月25日、小学生が自分たちで植えた稲を刈り取りました。紀宝町の神内小学校では、15年前から田んぼを借りてコメ作りをしていて、25日は4年生と5年生の児童6人が、鎌を使って稲刈りを体験しました。子供たちは農家の人からのアドバイスを受けながら、慣れない鎌を手に悪戦苦闘しながら、稲を刈り取りました。収穫するおよそ300キロのコメは、自分たちでおにぎりにして食べたり、高齢者福祉施設に寄付したりす