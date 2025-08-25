広島県世羅町の農園では県内や関西方面に向け、特産品のナシの出荷が始まりました。大きく実をつけたのは、世羅ナシの「幸水」です。世羅町は栽培面積８６ヘクタールを誇る県内最大のナシの産地で、果実に袋を掛けない無袋栽培が特徴です。２０２５年は猛暑の影響でやや小ぶりですが、糖度１２度の甘いナシに育ちました。■世羅大豊農園松村健立朗組合長「（多くの人に）手にとって頂いて、ジューシーな世羅ナ