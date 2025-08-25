£±£¸Æü¡¢ËÌµþ»Ô¤ÎóÈ¼¯±ñ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥·¥Õ¥¾¥¦¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥ÚïðÃ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ8·î25Æü¡ÛÃæ¹ñËÌµþ»Ô¤ÎóÈ¼¯±ñ¡Ê¤Ó¤í¤¯¤¨¤ó¡Ë¤Ç24Æü¡¢¥·¥Õ¥¾¥¦¤Î¡Öµ¢¶¿¡×40¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥·¥ê¡¼¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥·¥«²Ê¤Î¥·¥Õ¥¾¥¦¤ÏÃæ¹ñ¤Î¸ÇÍ­¼ï¤Ç¡¢¤Ò¤Å¤á¤¬¥¦¥·¡¢Æ¬¤¬¥¦¥Þ¡¢³Ñ¤¬¥·¥«¡¢ÂÎ¤Ï¥í¥Ð¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÆ°Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Àâ¤«¤é¡¢»ÍÉÔÁü¡Ê¤·¤Õ¤¾¤¦¡Ë¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÄ¹¹¾¡¢²«²Ï¤ÎÃæ²¼Î®°è¤Ë¹­¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Á³´Ä