JR九州は、雨による規制のため、8月25日(月)午後3時26分から在来線の一部区間で運転を見合わせています。これに伴い、遅延する区間があります。 特急列車は運休する区間があります。 ▼運転見合わせ豊肥線（上下線）宮地～豊後竹田 ▼遅延豊肥線（上下線）熊本～宮地、豊後竹田～大分 ※特急列車の運休・九州横断特急5号(宮地～大分間)・九州横断特急6号(大分～宮地間) ※8月25日(月)午後4時半