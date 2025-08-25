25日、ジャカルタで、合同演習「スーパーガルーダシールド」の開始式に集まった各国の軍幹部ら（共同）【ジャカルタ共同】インドネシア軍と米軍などによる合同演習「スーパーガルーダシールド」の開始式が25日、ジャカルタの海軍大学で開かれた。日本からは2022年から参加してきた陸上自衛隊に加え、海自、空自が初参加。9月4日まで、スマトラ島などで島しょ奪回訓練を行う。インドネシア軍によると、13カ国が部隊を派遣。ほか