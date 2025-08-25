東京・渋谷駅前で、青信号でダッシュしてスクランブル交差点の中心に向かい、ポーズを決めて記念撮影する外国人＝20日広告大手の電通が25日発表した世界20カ国・地域の人を対象に実施した日本の認知に関する調査で、観光で再訪したい国として首位となった。日本食や日本製品が動機の上位だった。一方で、地方の観光では通信環境や多言語への対応など課題が指摘された。担当者は「地方の観光資源はポテンシャルが高いが、課題解決