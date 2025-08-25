キャッチボールする中日・仲地＝ナゴヤ球場中日の仲地が、26日からの本拠地でのヤクルト3連戦で今季初登板先発する見込みとなった。25日はナゴヤ球場の室内練習場で約40球投げて調整。一昨年のドラフト1位右腕は2季ぶりの白星へ「出番をものにしたい。結果を出せるように頑張る」と意気込んだ。沖縄県読谷村出身で嘉手納高、沖縄大を経てプロ入り。同県勢として15年ぶりに夏の甲子園大会を制した沖縄尚学高の試合は欠かさずチ