アニメ『クレヨンしんちゃん』2025年10月の放送より、FRUITS ZIPPERの最新曲『はちゃめちゃわちゃライフ！』が新主題歌になることが決定した。『クレヨンしんちゃん』の主題歌が変わるのは、2020年以来じつに5年ぶりだ。FRUITS ZIPPERは、月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエルによる7人組のアイドルグループ。2022年4月にリリースした2nd配信シングル『わたしの一番かわいいところ』がTikT