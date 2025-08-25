【モデルプレス＝2025/08/25】タレントのイモトアヤコが25日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの夕食メニューを公開し、反響が寄せられている。【写真】イモトアヤコ「体に良さそう」と話題の本格手料理◆イモトアヤコ、栄養バランス抜群の手料理披露イモトは「夕べの晩ごはん」と前日の夕食を振り返り報告。ご飯、オクラのおかか和え、焼きナス、長ネギの汁物など栄養バランスを考えた和食中心の手作り料理を丁寧に