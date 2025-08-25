新庄剛志監督がファンを驚かせたサングラスが特別展示されます。プロ野球・日本ハムは、25日、「マイナビオールスターゲーム2025」に出場した日本ハムの選手たちが着用したグッズを、「エスコンフィールド スタジアムツアー」にて展示すると発表しました。北山亘基投手、達孝太投手、清宮幸太郎選手、田中正義投手、万波中正選手、フランミル・レイエス選手の参加6選手のアイテムが展示されます。さらに、7月23日の第1戦で新庄監督