日本ハムは、ウインナーなどでおでん用の畜肉製品を9月1日に新発売する。同社のおでん向け商品は初。売場用POP等で集客を図る他、需要が高まる10〜12月にTVCMを投下するなど、既存市場の魚の練り物製品との共存を図り、おでん市場全体を盛り上げる。新シリーズは「肉派のおでんの具」で、おでん用に開発したウインナーや餃子、野菜入り揚げなど4品を新発売する。いずれの商品も畜肉原料や畜肉エキスなどを活用し、ウインナーでは長