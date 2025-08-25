¤ª¾Ð¤¤¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡¦¤Ü¤ë½Î¤ÎÅÄÊÕÃÒ²Ã¡Ê41¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤­¤µ¤Ä¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡È¶âÈ±¥®¥ã¥ë¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ü¤ë½Î¡¦ÅÄÊÕ20Âå¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¸ì27ºÐ¤Î»þ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ë¤¹¤®¤Æ1Æü8»þ´ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¿¤é¾¯¤·ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖËèÆüÊÙ¶¯¤·¤Æ´Ú¹ñ¸ìÇ½ÎÏ»î¸³2µé¤Þ¤Ç¼è¤Ã¤Æ2µé¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì´ü¸Â2Ç¯¤Ê¤Î¤Í¡ªÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤Þ¤¿¼è¤êÄ¾