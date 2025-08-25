ＳＫハイニックスは２５日、３２１層２Ｔｂ（テラビット）ＱＬＣＮＡＮＤフラッシュの開発を完了し量産に入ると明らかにした。現存製品で最高の集積度を誇る。ＮＡＮＤ型フラッシュは電源が切れてもデータが保存される非揮発性メモリー半導体で、1個のセルにどれだけの情報（ビット単位）を保存するかにより規格が分かれる。ＱＬＣはひとつのセルに４つの情報を入れたという意味だ。積層はセルを垂直に積み上げてデータ容量を増や