£²£µÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÂ³¿­¡¢Ä«Êý¤Ë£´Ëü£³£°£°£°±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ Âç°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£·£´±ß£µ£³Á¬¹â¤Î£´Ëü£²£¸£°£·±ß£¸£²Á¬¤ÈÂ³¿­¡£¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â³µ»»¤Ï£±£·²¯£·£¶£µ£·Ëü³ô¡¢ÇäÇãÂå¶â³µ»»¤Ï£´Ãû£±£´£°£¶²¯±ß¡£ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£·£¸£°¡¢ÂÐ¤·¤ÆÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£·£·£µ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£¶£µÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£ ¤­¤ç¤¦¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ï¥ê¥¹¥¯Áª