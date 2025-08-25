ダイハツ工業が発売した電動の1人用乗り物「e―SNEAKER」＝25日午前、大阪府池田市ダイハツ工業は25日、電動の1人用乗り物「e―SNEAKER（イースニーカー）」を発売した。大阪・関西万博では来場者向けに先行モデルを提供。公共交通機関の減便などを背景に近距離移動向けの乗り物の需要が高まる中、一般向けを開発した。免許は不要で、高齢者だけでなく幅広い年代の需要を取り込む。イースニーカーは歩道専用の四輪車で、全長11