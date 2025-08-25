¤á¤Á¤ã¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¡ÖTX¡×ÊÆ¹ñ»ÅÍÍ¤Ï²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÎÊÆ¹ñË¡¿Í¤Ï2025Ç¯8·î21Æü¡¢¡ÖTX¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ëÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£TX¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢3Îó¥·¡¼¥È¤ÎÍ¥¤ì¤¿¼ÂÍÑÀ­¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾è°÷¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Âç·¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUV¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËËÌÊÆ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖÂç·¿¡È¹âµéSUV¡É¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡ËºÇ¿·¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²þÎÉ¤¬¤ª