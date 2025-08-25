ÂÎ¤ËÉÔÄ´¤¬µ¯¤­¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤­¤«¡£°å»Õ¤ÎÊ¿¾¾Îà¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ª¤ä¹ø¡¢É¨¤Ê¤É¤ËÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¤âÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤ÆÊüÃÖ¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¼£ÎÅÂÐ¾Ý¤ÎÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£°ìÅÙ¤ÏÀ°·Á³°²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ê¿¾¾Îà¡Ø¤½¤ì¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤ËÏ·²½¤Î¤»¤¤¡©¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿AndreyPopov¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿AndreyPopov¢£ÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤Ã