ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Ï25Æü¡¢Æ±Æü¸á¸å5»þ30Ê¬¤«¤éÅìµþÅÔÆâ¤Ç7·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Î¶¥µ»·ë²ÌÄûÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åö³º¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Îº´Æ£É÷²í¡Ê29¡á¥ß¥º¥Î¡Ë¤¬45ÉÃ28¤Î1Ãå¤ÇÆþÀþ¡£¤·¤«¤·300¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤ÇÆâÂ¦¤Î¥ì¡¼¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¶¥µ»·ë²ÌÄûÀµ¤¬¡¢²¾¤Ë¼º³Ê¼è¤ê¾Ã¤·¤ª¤è¤Ó1Ãå³ÎÄê¤Î¾ì¹ç¡¢º´Æ£¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë½ç°Ì¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬