¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/25¡Û5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥í¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡¿TXT¡Ë¤¬¡¢8·î26Æü¸á¸å6»þ¤è¤êABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØIdol Festa Attack¡ÙÂè1ÏÃ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTXT¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤Î´Ú¹ñ¥×¥ê¥¯¥é»£±Æ¤ÇÌ©Ãå¢¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×½Ð±é¡ÖIdol Festa Attack¡×ABEMA¤Ç¤Ï¡¢NCT DREAM¡Ê¥¨¥Ì¥·¡¼¥Æ¥£¡¼¥É¥ê¡¼¥à¡Ë¡¢TOMORROW X TOGETHER¡¢ZEROBASEONE¡Ê¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¥ï¥ó¡Ë