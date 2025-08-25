¸½ÃÏ£¸·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥»¥ê¥¨A¤Î³«ËëÀá¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¶¯¹ë¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¼é¸î¿À¤ÎÎëÌÚ¤¬¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï½øÈ×¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£13Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥³¥ó¥»¥¤¥½¥ó¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢ÎëÌÚ¤¬¹¥¼é¤ÇÎ¿¤¤¤À¡£Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢59Ê¬¤Ë¥¯¥í¥¹¤«¤é¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é