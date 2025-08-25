記者会見する式典実行委員長の宮川泰彦弁護士＝25日午後、東京都庁1923年の関東大震災の際に虐殺された朝鮮人らを悼む式典の実行委員会は25日、今年も追悼文を送らない意向を示した東京都の小池百合子知事に抗議する文書を都へ提出した。実行委員長の宮川泰彦弁護士は都庁で記者会見し「悲惨な歴史の事実から逃げており看過できない。知事の価値観で行政の対応が変わるのも問題だ」と批判した。日朝協会東京都連合会などでつく