¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó¡Ê¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢ËÜÌ¾·ªÎÓÈþÃÒÎÜ¡á¤¯¤ê¤Ð¤ä¤·¡¦¤ß¤Á¤ë¡Ë18Æü¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áÅìµþÅÔ¤Î¼«Âð¤Ç»àµî¡¢47ºÐ¡£ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«¤¯Í½Äê¡£¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ÇÀ¼³Ú¤ò³Ø¤Ó¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤¿¡£