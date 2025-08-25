µîÇ¯12·î¡¢ÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô¤Ç¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤«¤é¸½¶â¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯1¸Ä¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë½»¤à34ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ±©Â¼»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê34¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏµîÇ¯12·î25Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢ÃæÄÅ»Ô²¼ÃÓ±Ê¤ÎÅ¹ÊÞÃóÎØ¾ì¤Ç¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÂ­¸µ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¸½¶â2000±ß¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯1¸Ä¡Ê»þ²Á¹ç·×Ìó1Ëü6000±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸¶