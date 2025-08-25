25Æü¡Ê·î¡Ë¤âÀ¾¡¦ÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÌÔÎõ¤Ê»Ä½ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤âºÇ¹âµ¤²¹¤¬36.0¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç8ÆüÏ¢Â³¡¢¤³¤È¤·21²óÌÜ¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£³ÆÃÏ¤ÇÂÎ²¹Ä¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤­¤ç¤¦25Æü¡Ê·î¡Ë¤âÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¶¯Îõ¤ÊÆüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤éµ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¼¢²ì¡¦Åì¶á¹¾¤Ç37.9¡î¡¢µþÅÔ¡¦Ê¡ÃÎ»³¤ä´ôÉì¡¦ÈþÇ»¤Ç37.6¡î¡¢·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸¤Ç37.3¡î¤Ê¤É¡¢ÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê