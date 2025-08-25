ÀÅ²¬¸©¤Ï25Æü¡¢7·î¤Ë»°Åç»Ô¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¿©ÎÁÉÊ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊáŽ¥Á÷¸¡¸åÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀÅ²¬¤¬¤ó¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î¿¦°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ää¿¦1¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ää¿¦1¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀÅ²¬¤¬¤ó¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î´Ç¸îÉô¤Ë¶Ð¤á¤ë30Âå¤ÎÃËÀ­¼çÇ¤¤Ç¤¹¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï7·î10Æü¡¢»°Åç»ÔÆâ¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤¢¤ë¥¹ー¥Ñー¤Ç¿©ÎÁÉÊ3ÅÀ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊáŽ¥Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î