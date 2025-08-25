25Æü¤â´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ç¤Ï´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£25Æü¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÇºÇ¹âµ¤²¹36.3ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¡¢8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢8·î¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÄ¹¤Îµ­Ï¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢25Æü¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤Ë21ºÐ¤«¤é94ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ26¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤­Â³¤­¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£26Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢»³Íü