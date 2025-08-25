¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î·ÏÅý¤â»÷¹ç¤¦¡¼¡×½÷Í¥¤Î¿¹¼·ºÚ(23)¡áÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆÉ½ñÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Í½ÁÛ³°¤Î?¤ª¤«¤Ã¤Ñ¡õ´ã¶À?¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¿§¤á¤­Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤·¤Ç¥è¥Ã¥È¤È¥¹¥¤¥«¤Î³¨Ê¸»ú¤À¤±¡£¹õÈ±¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ç¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¹õÃÏ¤Ë²ÖÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥á¥éÌÜÀþ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¤ÆËÜ¤òÆÉ¤à»Ñ¤Î¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿¹¤Ï¸½ºß¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¤Î±Ç²è¡Ö