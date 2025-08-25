Å·µ¤Í½Êó¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¡¢µ¤¾Ý±ÒÀ±¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¸å·Ñµ¡¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê10¹æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿ÍÑ³«»Ï»þ´ü¤ò¤ª¤è¤½1Ç¯±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¸½ºß±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¾Ý±ÒÀ±¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê9¹æ¡×¤¬2029Ç¯¤ËÀß·×¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸å·Ñµ¡¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê10¹æ¡×¤ò2028Ç¯ÅÙ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÇ¯ÅÙ¤Ë±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¡¦±¿ÍÑ³«»Ï¤È¤â¤Ë2030Ç¯ÅÙ¤Ë