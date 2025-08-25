´ØÅì¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤­¤½¤¦¡£27Æü(¿å)¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï·§Ã«¤Ç38¡î¤Ê¤É¡¢ÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µ¡£½µËö¤«¤é¤ÏºÆ¤Ó¡¢ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆüÃÏÅÀ¤¬Áý¤¨¤ëÍ½ÁÛ¡£¿·³Ø´ü¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ë¤¤¤Ã¤½¤¦·Ù²ü¤ò¡£ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬Â³¤¯´ØÅì¤Ïº£Æü25Æü(·î)¤â¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Æ¡¢µ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç36.3¡î¤È¡¢8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¡£8·î¤ÎÏ¢Â³ÌÔ½ëÆüÆü¿ô¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç¤Ï¡¢Á°Æü¤è¤ê2¡î¤Û¤ÉÄã