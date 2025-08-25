ÇÐÍ¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Íá°á»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú µÈ²¬Î¤ÈÁ ¡ÛÍá°á»Ñ¤Ç¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ö½ë²á¤®¤Þ¤¹¤Í¡¢¡¢ÂÎÄ´Êø¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¿åÊ¬Êäµë¤¿¤Ã¤×¤ê¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×µÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¤Ï¡Ö½ë²á¤®¤Þ¤¹¤Í¡¢¡¢ÂÎÄ´Êø¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¿åÊ¬Êäµë¤¿¤Ã¤×¤ê¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¤¬Íá°á»Ñ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£ 