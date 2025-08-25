ËÜÅÄ¿¿ô¥1st¼Ì¿¿½¸¡ØMARIN¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬8·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÃæ¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥Àー¥¦¥§¥¢¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë ËÜ½ñ¤Î»£±Æ¤Ï¡Ö²ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÌ¾Á°¤â¡ÈMARIN¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¤é´õË¾¤·Áª¤ó¤ÀÂæÏÑ¤ÎÅÔ»Ô¡¢ÂæÃæ¡õ¹âÍº¤Ç´º¹Ô¡£24ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ ËÜ½ñ¤Î¾ðÊó²ò¶Ø»þ¤è¤êSNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤âÂ¨´°