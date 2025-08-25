トヨタ自動車が株主優待品の電子マネーの受け取りに関して株主に送付した文書トヨタ自動車が、株主優待品の電子マネーの付与期間を7月までから来年2月までに大幅に延長した上で、株主に謝罪したことが25日、分かった。スマートフォンでの手続きが難しいなどと不満の声が相次いだため、株主に送付した文書に「配慮が行き届かず、大変申し訳ございません」と記載した。電子マネーはトヨタが今年初めて導入した株主優待品のうちの